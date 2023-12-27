صحفي إسرائيلي يهاجم نتنياهو: ورطنا بأصعب حرب في تاريخنا.. «الفصائل دمرتنا»

شن الكاتب والصحفي الإسرائيلي بن درور هجومًا لاذعًا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعا إلى خروجه من حياة الإسرائيليين، نظرًا لتوالي إخفاقاته في الحرب وتورطه ضد الفصائل الفلسطينية.

الجميع يدرك مدى الخطورة

وفي مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، هاجم بن درور نتنياهو، وأنه لا يوجد في الاحتلال الإسرائيلي شخص يتحدث بنفس التكرار والتأكيد عن خطر الإرهاب ومحاربته مثلما يفعل نتنياهو، وأكد أنه لا يوجد أحد أدرك مدى خطورة حزب الله على الاحتلال الإسرائيلي مثلما فعل نتنياهو، حيث تحول التهديد من كونه إزعاجا بسيطا إلى قوة صاروخية، وعلى الرغم من أن نتنياهو يتفهم الساحة الدولية بشكل أفضل من غيره، إلا أنه لا يوجد أحد أضعف مكانة الاحتلال في العالم ولا في الولايات المتحدة منه.

وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو يتحدث بشكل متكرر عن الصمود الوطني، ولكنه لم يكن هناك شخص يلحق الأذى به أكثر منه، ورغم أنه قوي دائمًا في كلامه، إلا أنه لم يكن الرجل الذي يتحرك ويتخذ إجراءات فعلية.

الاحتلال الإسرائيلي يعيش أسوأ أيامه

وفي هذا السياق، قال الكاتب إن الاحتلال الإسرائيلي تعيش اليوم في أدنى مستوى في تاريخها، وأنه لم تكن هناك حاجة لوحدة 8200 لمعرفة أن هدفه هو إبادة اليهود، وأشار إلى أن كل التهديدات والتحركات العدائية حدثت تحت أنظار نتنياهو، الذي لم يقتصر على عدم الموافقة على تحويلات مالية ضخمة فحسب، بل شجع على ذلك، وفي عام 2015، أعلن نتنياهو أن الجميع يعرف من سيقف في وجه الفصائل الفلسطينية، ولكن في الواقع، يعلم الجميع أن نتنياهو لم يقتصر على الوقوف ضد الفصائل بل قام بتعزيزها.

وأوضح الكاتب أن نمو الفصائل الفلسطينية قد انفجر في وجوه الاحتلال بأفظع هجوم في تاريخها، وأشار إلى أنه بقدر ما يعتمد الأمر على نتنياهو، فإن ما حدث ليس سوى البداية، وقد يصبح قطاع غزة مثل لبنان في تسعينيات القرن الماضي، وأضاف أنه في هذا المكان، ينتظرهم طين المستنقعات القاتلة، وسؤاله عن نهاية الحرب يبدو ساخرًا، حيث أنهم جعلوا نتنياهو يضحك.