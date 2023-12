وفاة الفنانة الأمريكية كيسي كرامر عن عمر ناهز 67 عاما

توفيت الممثلة كيسي كرامر عن عمر ناهز 67 عاما، عشية عيد الميلاد لأسباب طبيعية في منزلها في شيكاغو، حسب ما أعلنت شقيقتها كات كرامر، وفق ما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وكيسي كرامر هي الابنة الكبرى للمخرج والمنتج الراحل ستانلي كرامر، ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم «The Runner Stumbles» إنتاج عام 1979، بطولة ديك فان دايك، وإخراج والدها، وشاركت بعد ذلك في مجموعة واسعة من الأعمال التلفزيونية «Falcon Crest» و«Criminal Minds» و«The Young and the»، و«Dexter»، و«Behind the Candelabra»، وقدمت أيضا عدد من الأفلام في الفترة الأخيرة منها «Mississippi Requiem» إنتاج 2018 و«Darkness in Tenement 45» إنتاج 2020، إلى جانب نشاطها على مسارح لوس أنجلوس كممثلة ومخرجة.

من هي كيسي كرامر؟

ولدت كيسي ليز كرامر في لوس أنجلوس في 28 ديسمبر 1955، وكانت والدتها الراحلة آن بيرس، كاتبة ومديرة سينمائية وكانت زوجة ستانلي كرامر الثانية، وكانا متزوجين من عام 1950 حتى طلاقهما عام 1963.

توفي ستانلي كرامر في 2001، وترشّح لجائزة الأوسكار 9 مرات، وحصل على جائزة إيرفينج ثالبرج، وعُرف بأفلام شهيرة مثل High Noon، وThe Caine Mutiny، وGuess Who’s Coming to Dinner.