«تموين الشرقية»: شن حملات على الأسواق لضبط التجار المخالفين

شنت إدارة تموين فاقوس بمحافظة الشرقية حملة في نطاق المدينة، أسفرت عن ضبط المخالفين من التجار، وتحرير عدة محاضر لهم.

ضبط تجار مخالفين

وجرى تحرير محاضر للتجار التموينيين المخالفين، بينها تجميع سلع تموينية بغرض الاتجار والتربح منها فيما تم التحفظ على السلع المضبوطة قبل التصرف فيها.

التحفظ على المواد الغذائية

وقال قال محمد سليمان، مدير الإدارة التموينية بفاقوس في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التحفظ على عدد 160 كيلو سكر تمويني، 108 زجاجات زيت تمويني، 200 كيس مكرونة وشعرية، 13 علبة جبنة زنة ربع كيلو للواحدة، 40 علبة بسكويت، كما تم عمل تقرير إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن.