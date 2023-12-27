«الأرصاد»: تكاثر السحب على مناطق متفرقة.. وسقوط أمطار على عدّة مناطق

كشفت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى مدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد والقاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ مدن ومحافظات «مطروح، الضبعة، سيدي عبدالرحمن، والعلمين»، تشهد حاليا سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تصل إلى الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «دمياط، الإسماعيلية، كفر الشيخ، وبورسعيد» خلال الساعات المقبلة.

أمطار على القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار ستتقدم إلى المناطق الداخلية مع بداية ساعات المساء، تصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة 21 16

أكتوبر 21 14

بنهــــا 21 16

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 22 16

طنطا 21 15

دمياط 21 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 21 13

رأس غارب 26 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

الشلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 24 13