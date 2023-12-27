تشكيل لجنة لرصد شكاوى الامتحانات في الجامعات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وفقا للوائح ونظم العمل بها، والتي حددها المجلس الأعلى للجامعات، حيث جرى التشديد على ضرورة أن تكون الامتحانات على ما جرى دراسته، وتشكيل لجان لمتابعة جميع الشكاوى، والتعامل معها فورا.

متابعة الامتحانات ورصد الشكاوى

قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنّ بعض الكليات بدأت أعمال امتحانات الترم الأول ذات الكثافة العالية، وجرى تشكيل لجان ممتحنين لمتابعة الامتحانات ورصد الشكاوى، مؤكدا أنّ مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار، وتأتي وفقا لقدرات الطالب المتوسط.

الخريطة الزمنية للجامعة

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية وتوجيهات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بامتحانات الترم الأول 2024، لافتا إلى أنّ هناك متابعة لحظية لأعمالها، وتأكيد تذليل كل العقبات بشأنها.