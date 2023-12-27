تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار اليوم.. تصل إلى رعدية (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية زيادة فرص ‏وكميات وأماكن سقوط الأمطار بدءا من اليوم، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق ‏في طبقات الجو العليا، فضلا عن التأثر بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر ‏المتوسط.‏

سقوط أمطار ‏متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على شمال البلاد

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم هالة ‏الحملاوي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، سقوط أمطار ‏متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا اليوم على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى وشمال ‏الصعيد وبعض الأماكن من مدن القناة.‏

أمطار اليوم متوسطة على المناطق الساحلية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تكون متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على ‏البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، وتزداد ‏كميات الأمطار بغزارة فى بعض المناطق خلال فترات الليل.‏

الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، ‏ومع فترات المساء نشهد أمطارا في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وبعض الأماكن من ‏محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، لافتة إلى أن هناك انخفاضا طفيفا عن أمس في درجات ‏الحرارة عن أمس بنحو درجة.