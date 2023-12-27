تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار اليوم.. تصل إلى رعدية (فيديو)
كتب:
نرمين عفيفي
10:40 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
تفاصيل حالة الطقس
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية زيادة فرص وكميات وأماكن سقوط الأمطار بدءا من اليوم، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، فضلا عن التأثر بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط.
سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على شمال البلاد
وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم هالة الحملاوي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا اليوم على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض الأماكن من مدن القناة.
أمطار اليوم متوسطة على المناطق الساحلية
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تكون متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، وتزداد كميات الأمطار بغزارة فى بعض المناطق خلال فترات الليل.
الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري
وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، ومع فترات المساء نشهد أمطارا في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وبعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، لافتة إلى أن هناك انخفاضا طفيفا عن أمس في درجات الحرارة عن أمس بنحو درجة.