شرط وحيد لموافقة المطربة حنان على الزواج من سامح الصريطي.. ما علاقة الأبناء؟

ظهور هادئ يليق بهما وبتاريخهما الفني، وحوار سيطر عليه الحب والود والفرحة، وإطلالة بسيطة وراقية، هكذا فاجأ الفنان سامح الصريطي وزوجته الجديدة الفنانة حنان، الجمهور بظهورهما مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة DMC، في أول ظهور لهما معا بعد زواجهما.

أول ظهور لسامح الصريطي وزوجته الجديدة

أسرار كثيرة عن حياتهما كشفها الثنائي خلال حوارهما في «صاحبة السعادة»، إذ كشفت الفنانة حنان عن معاناتها مع الوحدة خلال 10 سنوات بعد وفاة زوجها، وكيف أنها كّرست حياتها لابنيها «هشام وأميرة»، بينما أكد الفنان سامح الصريطي على سعادته بموافقة ابنتيه «آية وابتهال»، على زواجه من «حنان»: «كنت فرحان ومش متوقع ولا مصدق».

حياة صعبة ولحظات قاسية، مرت بها الفنانة حنان خلال سنواتها الـ10 الماضية، فضلت خلالها العزلة والوحدة وعدم الزواج مرة أخرى رغم طلب أكثر من شخص الزواج منها، إلى أن طرق «الصريطي»، باب قلبها فشعرت بأن حياتها ستتغير، وفقا لها: «قعدت 10 سنين من عمري منعزلة بعد وفاة جوزي، منها أول 3 سنين الحياة كانت قاسية جدا ومش عارفة أعيش في البيت لوحدي، فقررت أخد بيت صغير فكانت المسألة صعبة، وبعد 5 سنين بدأت أتأقلم وبعد 9 سنين انبسطت من حياتي لوحدي، لكن كان ينقصني الدماغ اللي بتسليني، كان نفسي في حد أخرج واتكلم معاه ويكون بينا نقاشات مشتركة بس أرجع لبيتي تاني».

صعوبات واجهت الفنانة حنان في حياتها

صعوبات كثيرة واجهت الفنانة حنان بشأن إعلان زواجها من «الصريطي»: «كنت خايفة من رد فعل ولادي وخاصة بنتي، مكنتش عارفة أقول لها إزاي، هشام ابني جه سألني لما سامح جه البيت، ومتفاجأتش من رد فعله، وكان لازم أقول لولادي وأهلي، وخاصة إن قوانين الزواج في السن ده بتفرق، وخوف أميرة كان إني أروح منها لأنها متعلقة بيا، لكن لما قابلت سامح اطمنت».

شرط وحيد من الفنانة حنان للموافقة على الزواج من سامح الصريطي، بحسب حديثه: «الشرط الوحيد اللي طلبته مني حنان إن ولادها يوافقوا عليا، وكان مفاجأة بالنسبة لي، لكن قلت برضوا ولادي لازم يوافقوا، ابتهال فرحت أوي وقالتلي حنان مميزة وحضورها لافت، وآيه برضو، لكن كنت متخوف من رد فعل أميرة بنت حنان، والخوف زال لما اتقابلنا». اتفق الثنائي على العيش في هدوء بعيدا عن الأضواء والسوشيال ميديا، وفقا لهما: «أنا قلت لحنان عاوزين نعيش حياتنا بعيدا عن الأضواء، وقلنا فقط هنعلن للأهل والأصدقاء ولو حد قابلنا بالصدفة، غير كده لا نعيش في هدوء».