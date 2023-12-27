سامح الصريطي: ابنتي فرحت كثيرا عندما أخبرتها بأنني أريد الزواج من حنان

تحدث الفنان سامح الصريطي، عن الأسباب التي دفعته إلى طلب الزواج من زوجته الحالية الفنانة والمطربة المعتزلة حنان، موضحًا أنه أحسّ بقرب كبير منها، وهو ما أحسّت به أيضا، مشيرًا إلى أن ابنته ابتهال فرحت كثيرا عندما أخبرها بأنه يريد الزواج من حنان.

كانا يتعاملان كأصدقاء وكأحباب.. ولكن كان هناك شيء آخر بدأ في التسلل بداخلهما

وأضاف الصريطي خلال حواره وزوجته الفنانة المعتزلة حنان مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة» الذي يذاع على قناة «dmc»، أنهما كانا يتعاملان كأصدقاء وكأحباب، ولكن كان هناك شيء آخر بدأ في التسلل بداخلهما، وفي أحد الأيام طلب الزواج منها.

البقدونس كلمة السر

وأضاف الفنان، أنه عندما زارها للمرة الأولى كان يرى أنها فرصة مناسبة كي يطلب يدها للزواج، وكان يعلم بأنها تحب البقدونس، لذلك، فقد أحضر لها حزمة بقدونس، حيث كان يريد أن يقول لها من خلال إحضاره له، أنه ما زال يتذكر أنها تحب البقدونس، لذلك أحضره لها، حيث كان يقوم بتخبئته خلف ظهره، وتقمص دور روميو.

وتابع، أنه لم يطلب منها رد في نفس اليوم الذي طلب فيه يدها، رغم أنها كان يعلم بأنها ستوافق، لكنها أراد أن يمهلها لكي تفكر في الأمر، وبعدها سافر ألمانيا.

وأردف، أنهما تحدثا بعد ذلك كما لو لم يقل لها شيئا أو يطلب يدها، حيث تعاملا على نحو طبيعي، وعندها شعر بأنها وافقت على طلبه بأن يتزوجا، مشيرًا إلى أنه عندما أخبر ابنته ابتهال بأنه يريد الزواج من حنان فرحت كثيرا وسألته عن كل التفاصيل.