رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية في المحافظات.. 6 خطوات مهمة

يتطلع الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية، إلى معرفة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية في المحافظات، كي يسجلوا بياناتهم بشكل صحيح، على أنّ يتوجه الطالب إلى المدرسة ويقدم الاستمارة مع باقي الأوراق المطلوبة.

رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للشهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية في المحافظات من هنا، على أنّ يدخل الطالب عليه، وينفذ 6 خطوات للتسجيل به، كالتالي:

- تسجيل الدخول على الرابط المذكور في الأعلى، عن طريقة إضافة الإيميل الخاص بالطالب، وفي حالة عدم امتلاك واحد، ينشئ الطالب واحدًا ويسجل الدخول به.

- إضافة صورة خاصة بالطالب.

- إضافة البيانات الخاصة بالطالب.

- إضافة وظيفة الأب.

- إضافة أرقام التليفون.

- اختيار المحافظة والبلد.

أوراق التقديم للاستمارة الإلكترونية

وتوجد عدة أوراق مطلوبة، عند تقديم الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية إلى المدرسة، وهي:

- شهادة ميلاد كمبيوتر+ صورتين منها.

- 7 صور حديثة خلفية بيضاء مطبوع تحتها اسم الطالب.

- إيصال المصروفات الدراسية + صورتين منه.

- إيصال رسم الامتحان 158.

- الاستمارة الإلكترونية.

- طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.