كيف تربح 5 آلاف جنيه شهريا لمدة 5 سنوات من البنك الأهلي المصري؟

يهتم الكثير من المواطنين بزيادة دخلهم، ويتيح البنك الأهلي المصري، فرصة الحصول على 5 آلاف جنيه شهريا، من خلال شهادة لمدة 5 سنوات، بعائد ثابت 12.25%.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية ربح 5 آلاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي المصري، من خلال الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، إضافة الي قواعد شراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

أوضح البنك الأهلي المصري، أن الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، تستمر لمدة 5 سنوات، كما أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، ومضاعفاتها، وتأتي الشهادة بعائد شهري ثابت 12.25%، كما يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وأشار البنك، وفق الموقع الرسمي، إلى أنه يمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمانها، بينما لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من تاريخ سريانها.

5 آلاف جنيه شهريا

ويمكن للمواطن تحقيق دخل شهري قيمتة 5104 جنيهات، لمدة 5 سنوات، كدخل إضافي بجانب الدخل الأساسي، في حال شراء الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، بمبلغ 500 ألف جنيه، على سعر عائد 12.25%.