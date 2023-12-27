ضبط 30 كيلو حشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية في مطروح والبحيرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن «مطروح - البحيرة».

جرى ضبط المتهمين على النحو التالي:

- مديرية أمن مطروح: (عاطلان لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما - سيارة).

- مديرية أمن البحيرة: (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000) جنيه تقريبًا.