ضبط أحد الأشخاص متهم بالاصطدام عمدًا بآخر ما أدى إلى وفاته

نجحت جهود الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة بين شخصين بدائرة المركز وقيام أحدهما بالاصطدام بالآخر بسيارته ووفاته.

وتبين حدوث مشادة بين (مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية، توفي إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى، جار المتوفى «سائق نقل») لقيام الثاني بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثاني باستقلال سيارته والاصطدام عمدًا بالأول مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.