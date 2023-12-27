ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.