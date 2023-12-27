«تموين الفيوم» تكشف عن إنشاء المخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية (فيديو)
كتب:
نرمين عفيفي
12:32 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
السلع التموينية
قال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنه تم وضع حجر الأساس للمخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تتعدى 1.5 مليار جنيه، وذلك استمرار لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن المخزن تابع لشركة الفيوم للمخازن والمستودعات الاستراتيجية أو شركة أوراسكوم هي الشركة المنفذة وتعد كبرى الشركات الهندسية.
المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية
وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه سوف يتم تنفيذ المخزن خلال 18 شهر، موضحا أن استشاري المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، والهدف من هذا المشروع يتمثل في زيادة الاحتياط الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية.
المخزن سالف الذكر سوف يخدم المحافظات المجاورة بهدف تأمين احتياجاتها الاستراتيجية
وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم أن المخزن سالف الذكر سوف يخدم المحافظات المجاورة بهدف تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية للمواطنين، كالجيزة وبني وسويف والمنيا، كما أن المخزن يستهدف تقليل الفاقد من السلع الأساسية، فضلا عن تقليل حلقات التداول التي تؤدي لخفض الأسعار، ورفع كفاءة المخزون السلعي من خلال ربط الكتروني كامل بين المخازن والمستودعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة على أساس استغلال أمثل للمخزون وتوفير بيئة مناسبة سواء تبريد أو تجميد وغيره.