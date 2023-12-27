«تموين الفيوم» تكشف عن إنشاء المخزن ‏الاستراتيجي للسلع الغذائية (فيديو)

قال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنه تم وضع حجر الأساس للمخزن ‏الاستراتيجي للسلع الغذائية بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تتعدى 1.5 مليار ‏جنيه، وذلك استمرار لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأمين مخزون استراتيجي ‏آمن من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن المخزن تابع لشركة الفيوم للمخازن ‏والمستودعات الاستراتيجية أو شركة أوراسكوم هي الشركة المنفذة وتعد كبرى الشركات ‏الهندسية.‏

المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية ‏العسكرية

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين ‏محمد عبده ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه سوف يتم تنفيذ المخزن ‏خلال 18 شهر، موضحا أن استشاري المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية ‏العسكرية، والهدف من هذا المشروع يتمثل في زيادة الاحتياط الاستراتيجي من السلع الأساسية ‏والتموينية.‏

المخزن سالف الذكر سوف يخدم المحافظات المجاورة بهدف تأمين احتياجاتها ‏الاستراتيجية

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم أن المخزن سالف الذكر سوف يخدم المحافظات المجاورة بهدف تأمين احتياجاتها ‏الاستراتيجية من السلع الأساسية للمواطنين، كالجيزة وبني وسويف والمنيا، كما أن المخزن ‏يستهدف تقليل الفاقد من السلع الأساسية، فضلا عن تقليل حلقات التداول التي تؤدي لخفض ‏الأسعار، ورفع كفاءة المخزون السلعي من خلال ربط الكتروني كامل بين المخازن ‏والمستودعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة على أساس استغلال أمثل ‏للمخزون وتوفير بيئة مناسبة سواء تبريد أو تجميد وغيره.‏