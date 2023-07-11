استعرضت قناة «DMC»، تقريرا تلفزيونيا، حول اليوم العالمي للسكان، تحت عنوان: «الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للسكان بالدعوة لتعزيز المساواة بين الجنسين».

وأفاد التقرير: «في محاولة للفت الانتباه إلى الاتجاهات السكانية العالمية وآثارها وللتفكير في الحاجة الملحة للتعاون والعمل لضمان مستقبل مزدهر للبشرية ولزيادة الوعي بقضايا السكان العالمية وتأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان».

عوامل زيادة النمو السكاني

وأضاف: «ترجع الأمم المتحدة زيادة النمو السكاني إلى التطور الحادث على مختلف الأصعدة، إذ أن البشر أصبحوا مُعمرين بفضل الخدمات الطبية والتغذية والنظافة الشخصية فضلا عن توافر الرعاية الصحية والأدوية».

وتابع: «في منتصف نوفمبر 2022، أعلن تقرير حالة سكان العام، وصول عدد سكان الكرة الأرضية إلى 8 مليارات نسمة بارتفاع بلغ أكثر من 3 أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن الـ20».

تعداد السكان داخل مصر

واستكمل التقرير: «وفقا للساعة المركزية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة يوم 7 يونيو عام 2023، وبهذا تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 245 يوما أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية».