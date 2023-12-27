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«المركزي» يعلن موعد إجازة البنوك المصرية في مصر

كتب:

منة العشماوي
12:42 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
موعد إجازة البنوك

موعد إجازة البنوك

كشف البنك المركزي المصري، عن موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، ومن المنتظر أن يتم تعطيل العمل يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024، أي أول يوم في العام الجديد.

موعد إجازة البنوك المصرية

وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أن العمل سيُستأنف صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

وتوفر البنوك المصرية عددًا من الخدمات المصرفية التي تكون متاحة خلال الإجازة بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر، على النحو التالي:

الخدمات المصرفية المتوفرة خلال الإجازة

- يمكن للعميل السحب والإيداع من خلال الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.

- إمكانية الاستعانة بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية.

- يمكن تحويل الأموال لشخص آخر من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.

- توفر البنوك إمكانية شراء أو كسر شهادات أو ودائع من خلال خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- يمكن العمل على استخدام التحويلات النقدية عن طريق التطبيقات الرسمية.

- إمكانية مراجعة رصيد الحساب من خلال التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.

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بقلم منة العشماوي