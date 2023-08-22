البنك الأهلي يحقق 71 مليار جنيه أرباح السنة المالية 2022 قبل الضرائب

عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري اليوم، لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وأعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباحا قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، إذ سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

واستمرارا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022، مقارنة بـ3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021، وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022، بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021، لتسجل 223 مليار جنيه.

البنك الأهلي يحقق 71 مليار جنيه أرباح

وفي ضوء استراتيجية البنك التي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي «الأهلي نت» ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 ملايين عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022، بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023، مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطويرا وتحديثا بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.