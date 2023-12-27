تفاصيل طرح أرخص شقة في «الإسكان الاجتماعي».. 63 مترا بـ410 آلاف جنيه

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرخص شقة في مصر للمواطنين محدوي الدخل في عدة مدن على مستوى المحافظات، ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي المتاح التقديم عليها حاليا.

سعر أرخص شقة من الإسكان الاجتماعي

وتضم مدينة أسيوط الجديدة، أرخص شقة أعلنت عنها مبادرات الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان، إذ تشمل مدينة أسيوط الجديدة على وحدات سكنية عبارة عن 63 مترا، وهي مساحة موحدة لجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز، وسجل سعر المتر بالطرح الجديد بمدينة أسيوط الجديدة 6520 جنيها ، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وهو سعر أرخص شقة في الإسكان الاجتماعي، إذ يتم دفع قيمة جدية الحجز، 50 ألف جنيه ويستكمل باقي المبلغ إلى 30% قبل الاستلام، والباقي 70% يتم دفعها على أقساط ربع سنوية على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات حسب رغبة المستفيد.

يأتي ذلك ضمن الطرح الذي أعلنته وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي شمل 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 63 حتى 93 متر امربع، محددة الأماكن في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة كامله التشطيب.

شقق الإسكان الاجتماع ي المتاح الحجز عليها

- وحدات الإسكان بالمدينتين «العبور الجديدة وأسيوط الجديدة » بالموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متاح الحجز عليها منذ يوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر الجاري ، حيث يتم الإعلان عن شروط الطرح، وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد .

- شقق مدينة أسيوط الجديدة، عبارة عن وحدات سكنية على مساحة 63 مترا، وهي مساحة موحدة لجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز، وسجل سعر المتر بالطرح الجديد بمدينة أسيوط الجديدة 6520 جنيها، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، ويتم دفع قيمة جدية الحجز 50 ألف جنيها ويستكمل باقي المبلغ إلى 30% قبل الاستلام، والباقي 70% يتم دفعها على أقساط ربع سنوية على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات حسب رغبة المستفيد.

3 - تضم مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات تبدأ من 90 تصل إلى 93 مترا مربعا، بسعر 7245 جنيها للمتر، بمقدم 60 ألف جنيها.

4 - وسجلت قيمة الشقة الـ 90 مترا 684 ألف جنيها، على أن يتم سداد 60 ألف جنيها كجدية حجز، وفي حال الفوز بالوحدة السكنية المراد حجزها، ويتم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيها، وعند التعاقد يتم سداد 68 ألف جنيها ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب 30 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، محملة بخلاف المصاريف الإدارية ووديعة الصيانة، ويتبقى من قيمة الوحدة السكنية 70% يتم تسديدها على 3 أو 5 أو 7 سنوات حسب رغبة المستفيد من الوحدة السكنية.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين جودة حياة المصريين.