أمطار تضرب الإسكندرية اليوم بنسبة 40% بسبب نوة الميلاد

تتعرض محافظة الإسكندرية خلال الساعات المقبلة إلى سقوط أمطار متفاوتة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية خلال الساعات القادمة طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار الإسكندرية تصل إلى 40%

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن تصل نسبة أمطار الإسكندرية إلى 40%، كما سجلت درجات حرارة اليوم العظمى 20 درجة مئوية العظمى و16 درجة للصغرى، مع رياح بلغت سرعتها 28 كيلومترا/الساعة.

وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم أجواء باردة على مدار ، مع اضطراب في حركة الملاحة وبلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط عند 2.5 متر على أن تكون شمالية غربية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الإسكندرية الساعات القادمة، إذ تتعرض المحافظة إلى بداية نوة عيد الميلاد مع سقوط أمطار، وتشير التوقعات أن تصل النوة وذروتها يوم 28 من ذات الشهر والتي تشهد أمطارا رعدية غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر، وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار للتعامل مع نوة الميلاد.