توزيع ملابس جديدة على 350 أسرة في معرض خيري بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة من أبناء قرية كفر داود بمركز السادات.

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا

وقال أحمد الزناتي، مدير إدارة الشئون الاجتماعية بالسادات، أنه تنفيذاً لتعليمات محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تم تنظيم المعرض لدعم أكثر من 350 أسرة، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

شعبان: فرحة عارمة من الأهالي أثناء المعرض

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم لاختيار كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على ان الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الاسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة.