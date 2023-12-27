آخرهم محمود عبد العزيز.. كباري وشوارع تحمل أسماء نجوم مصر العمالقة

«أصله معداش على مصر»، كم منا مر على شوارع بلدنا الدافئة، التي تحمل أسماء عمالقة الفن المصري، لتخلد ذكراهم في قلوبنا، تقديرًا لمسيرتهم العظيمة، وأحدث الفنانين الذين أطلق اسمه على أحد المحاور الجديدة، كان الساحر محمود عبد العزيز، احترامًا لفنه النادر.

ومن جانبه، حرص نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، المدعو «محمد»، على توجيه الشكر إلى الرئيس السيسي على هذه اللفتة الطيبة، وذلك يدل على تقدير الدولة إلى أبنائها من الفنانين، وتقديسًا لفنهم.

وقال محمد عبد العزيز في منشور عبر «إنستجرام»: «شكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقائدنا العظيم، وشكرا لمصرنا الحبيبة، ولكل القائمين على هذه اللفتة، وهذا التقدير الذي أسعدنا كثيرا، والذي يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها، ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

وكان قد اطلق اسم الراحل محمود عبدالعزيز، من قبل على ميدان صينية الورديان سابقاً بمحافظة الإسكندرية التابعة لحي الغرب، وذلك في شهر مايو عام 2017.

عادل إمام

أطلق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اسم الزعيم عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم، حيث يبدأ الكوبري من العباسية ويتجه ناحية الأتوستراد.

وعبّر كثير من الفنانات عن سعادتهم بذلك القرار، منهم الفنانة هاله صدقي، التي أعربت عن سعاتها، وقالت: «هو يستاهل أكتر من كده»، وعلقت الفنانة يسرا عن ذلك قائلة: «عادل إمام يستاهل تمثال في أحسن ميدان من ميادين مصر»، أما عن إلهام شاهين قالت: «أنا مبسوطة جداً إن اسم الزعيم عادل إمام يبقى على كوبري لتخليد اسمه طول الحياة».

سمير غانم

اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اسم الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، على أحد الكباري الجديدة على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة في اغسطس عام 2021.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكتبت من خلال حسابها الشخصى على «إنستجرام»: «شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابي، هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلة اسمك»، كما قدمت أيضاً الفنانة إيمي سمير غانم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «شكراً سيادة الرئيس».

محمود ياسين

في مارس عام 2021، أطلقت محافظة بور سعيد اسم الراحل محمود ياسين على شارع طرح البحر 2 سابقاً، تقديراً إلى مشواره المهني والفني الكبير وتخليداً لاسمه وذكراه.

وتقدم نجل الراحل بتوجيه الشكر إلى محافظ بور سعيد، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإطلاق اسم الفنان محمود ياسين على أحد شوارع بورسعيد الغالية، كل الشكر والتقدير باسمي وباسم أسرة الفنان محمود ياسين لكل بورسعيد وأهل بورسعيد».

فؤاد المهندس

أطلقت لجنة التسميات بمحافظة القاهرة اسم الراحل فؤاد المهندس على شارع الياسمين، الذي يقع في الزمالك في شهر مارس عام 2009، وذلك بعد رحيله بـ 3 أعوام، حيث أنه رحل في سبتمبر 2006، وذلك تقديراً إلى مسيرته الفنية الكبيرة.

أم كلثوم

تم إطلاق اسم الفنانة الكبيرة أم كلثوم والملقبة بـ «كوكب الشرق» على أحد ميادين بمدينة المنصورة وعلى أحد الشوارع بمطنقة الزمالك، كما أطلق اسمها على أحد الشوارع بمدينة الرحاب، وذلك تخليداً لاسمها ومسيرتها الكبيرة.

سعاد حسني

أطلق اسم الراحله سعاد حسني الملقبة بـ «سندريلا الشاشة العربية» على إحدى المناطق بمصر الجديدة، وهو شارع كمال الدين حسين سابقا، وذلك تقديرا لها ولمشوارها الفني الكبير، الذي قدمت من خلاله أعمالاً كثيرة ذات قيمة وتراثاً للأجيال الجديدة.

حمدي أحمد

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج السابق، إطلاق اسم الراحل حمدي أحمد على ميدان المسلة غرب السكة الحديد بمركز مدينة المنشأة، والذي تكون مسقط رأس الفنان الراحل وذلك عام 2016.