السحب الممطرة تتكاثر على الوجه البحري.. هل تصل إلى القاهرة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟

وأضافت هيئة الأرصاد، أن تلك السحب الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون غزيرة أحيانًا، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري مع تقدم الوقت، وتكون أقل حدة على المناطق الداخلية، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى، فتظل الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

الأمطار قد تصل إلى 17 محافظة

وفي هذا الشأن ذكرت «الأرصاد» أن فرص سقوط الأمطار تشمل 17 محافظة، بدءًا من محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتضم محافظات: «الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، ومطروح، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، وبني سويف»، متوقعة أن تستمر التقلبات الجوية على مدار 48 ساعة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.