أمطار غزيرة ورعدية على 17 محافظة اليوم.. متى يتوقف سقوطها؟

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ 17 محافظة تتعرض اليوم لمنخفض جوي متعمق قادم من طبقات الجوي العليا، يصاحبه نشاط للرياح شمالية شرقية رطبة، تتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة.

أمطار رعدية وغزيرة على 17 محافظة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب العالية والمنخفضة والركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم مدن الجمهورية، بدءا من محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتضم محافظات «الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، ومطروح، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، وبني سويف».

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ التقلبات الجوية والأمطار تستمر على مدار 48 ساعة بدءا من اليوم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 21 16

أكتوبر 21 14

بنهــــا 21 16

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 22 16

طنطا 21 15

دمياط 21 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 21 13

رأس غارب 26 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

الشلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 24 13