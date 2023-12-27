الغردقة تستعد لاستقبال السائحين احتفالا برأس السنة الجديدة

تستعد مدينة الغردقة، لاستقبال ألف سائح بخيمة رأس السنة، بالتزامن مع رفع أجهزة مدينة الغردقة، درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ، استعدادًا لاحتفالات استقبال 2024، وتشديد الإجراءات الأمنية حول محيط الكنائس والفنادق والمنتجعات السياحية، وإنهاء تجهيزات الخيمة.

خيمة رأس السنة

وقال محمد عيد الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ خيمة رأس السنة تتسع لأكثر من ألف فرد، ومزودّة بالتجهيزات والأجهزة الصوتية والضوئية كافة، تحت مظلّة وسائل الأمن الصناعي، لافتًا إلى أنّ هناك أكثر من 100 عامل في القطاع السياحي، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الخيمة من السياح والمصريين.

احتفالات رأس السنة في الغردقة

وأضاف هاني الدسوقي مدير أحد فنادق الغردقة، أنّ هناك إقبالًا من السياح على حجوزات خيمة رأس السنة من نحو 15 جنسية أجنبية، مشيرًا إلى أنّ في مقدمتهم الألمان، الروس، الإنجليز، الإيطاليين، وسائحي بولندا والتشكيك.