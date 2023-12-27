متحف قصر المنيل يحتفل بالذكرى الـ120 لإنشائه.. معرض أثري وفعاليات فنية

احتفل متحف قصر المنيل بالذكرى الـ120 على إنشائه، بافتتاح معرض أثري وفني مؤقت تحت عنوان «كنوز مخفية»، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية.

وافتتح الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار المعرض، الذي يضم 20 قطعة أثرية من مجموعة من أطقم فضية، وبعض المجوهرات الخاصة بالأمير محمد علي توفيق، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات الفنية من نتاج ورشة تعليم التصوير التي أقامها المتحف تحت عنوان مهرجان الصور المصرية.

وعلى هامش الاحتفالية، شهدت القاعة الذهبية بالقصر، احتفالية ثقافية قدم خلالها المركز الثقافي الصيني عرضًا فنيًا للزي الفلكلوري الصيني وكذلك فقره المزمار الصيني ورياضة الكونغوفو. كما قدم المركز الثقافي الهندي عرضا لرياضة اليوجا والعديد من الرقصات الهندية المميزة، بالإضافة إلى فقرة المولوية والرقص التعبيري.

كما نظم المتحف مجموعة من الفعاليات والورش الفنية والتعليمية منها المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية الجائزة للبحث العلمي والعلوم الإنسانية والذي ضم معرض للفن التشكيلي والمشغولات اليدوية والتراث الشعبي، وفقرات فنية غنائية واستعراضيه، و إلقاء شعر، ومسرح للعرائس.

كما قدم القسم التعليمي بالمتحف بالتعاون مع إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة فقرات فنية غناء وشعرية، وورش رسم، وجولة إرشادية بالمتحف.

يعد متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، فهو مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث.