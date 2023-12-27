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أسعار تنافسية بمعرض «صنع في دمياط».. يوفر أثاث عصري بخامات طبيعية

كتب:

حسن عثمان
01:56 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
معرض صنع في دمياط

معرض صنع في دمياط

يشهد معرض «صنع في دمياط» للأثاث إقبالًا كبيرًا من الجمهور، إذ يوفر تشكيلة متنوعة من الأثاث بأسعار تنافسية.

وأكّد عدد من أصحاب المشروعات المشاركين في المعرض أنَّ الأثاث الدمياطي يتميز بجودته العالية وتصميماته المميزة، مما يسمح لهم بالتوسع في تسويقه محليًا وتصديره للأسواق الخارجية.

خامات طبيعية 100% وتصميمات عصرية

وقال هيثم أبو راية صاحب مصنع أثاث في دمياط: «نحرص على استخدام خامات طبيعية 100% وتصميمات عصرية غير معتادة في إنتاج الترابيزات والكونسول، وقد لاحظنا إقبالًا كبيرًا من الجمهور على هذه النوعية من المنتجات».

فيما أوضح محمد العوضي صاحب مصنع للأثاث: «نشارك في المعرض للوصول إلى عملائنا بشكل مباشر، حيث يسمح لنا ذلك بالتعديل على القطع وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات».

سمعة جيدة وإقبال كبير

بينما قال حسام عمر صاحب معرض ومصنع للأثاث: «المعرض يحظى بسمعة طيبة ويجد إقبالًا كبيرًا، مما يدفعنا للتنافس بشكل أكبر لإنتاج أكثر القطع ملائمة لأذواق الجمهور وبأسعار معتدلة».

يستمر معرض «صنع في دمياط» حتى يوم السبت 30 ديسمبر، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءا.

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