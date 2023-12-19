بعائد يصل إلى 22%.. تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك مصر قبل اجتماع المركزي

تعد شهادات الادخار البنكية من أكثر الأوعية الادخارية التي يهتم الأفراد بها، لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحًا سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرحت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور التالية، أعلى شهادة ادخار في بنك مصر قبل اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة.

شهادة ابن مصر من بنك مصر

يتيح بنك مصر لعملائه، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية من بينها شهادات الادخار، وأبرز هذه الشهادات الادخارية، شهادة «ابن مصر» كأعلى شهادة ادخار في بنك مصر، ويصل العائد إلى 22%، وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 22% في السنة الأولى، 18% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

- تصدر شهادة الادخار للأفراد الطبيعين فقط.

اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، آخر اجتماع لها في العام الجاري، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.