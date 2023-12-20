بنك مصر يوفر شهادة «أمان للمصريين».. عائد 13% وجوائز تصل إلى 10 آلاف جنيه

يقدّم بنك مصر العديد من الخدمات للعملات التابعين له، خاصة الشهادات الادخارية، حيث يتيح البنك شهادات ذات عائد مرتفع، ومنها شهادة أمان المصريين.

ويتيح بنك مصر شهادة أمان المصريين ذات العائد التراكمي التي تصرف في نهاية مدة الشهادة بعائد 13%، إلى جانب إمكانية الفوز بجائزة تصل إلى 10 آلاف جنيه من خلال السحب ربع السنوي الذي يجريه البنك كل 3 أشهر.

مميزات شهادة أمان المصريين

- أسعار الفائدة: 13%.

- الحد الأدنى للشراء 500 جنيه.

- نوع العائد تراكمي.

- تصدر شهادة أمان المصريين من بنك مصر للمصريين من عمر 18 إلى 59 عاما.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

- لا يجوز الاقتراض بضمان الشهادات.

- توفر وثيقة تأمين على الحياة للعميل.

- يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.

- يستحق العميل التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف جنيه، والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.

- يمكن سداد مبلغ التأمين (التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة .

- تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.

وحال استثمر العميل 100 ألف جنيه في شهادة أمان المصريين من بنك مصر، يحصل بعد 3 سنوات على 39 ألف جنيه فائدة تراكمية في نهاية مدة الشهادة، وقد يربح 10 آلاف جنيه في السحب ربع السنوي الذي يجريه البنك كل 3 أشهر.