7 معلومات عن الشركة القابضة للكيماويات.. أرباح تصل إلى 136.74 مليون

تركز الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية، على تطوير الشركة القابضة للكيماويات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تضم العديد من الشركات التابعة التي تشهد تطوراً ملحوظاً أيضاً الفترة الحالية، ومن بينها شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، التي تسعى إلى مواكبة المعايير العالمية الخاصة بصناعة الدواء والسعي أيضا نحو سد احتياجات السوق المحلية، وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، 7 معلومات عن الشركة القابضة للكيماويات والتي جاءت كما يلي:

تاريخ تأسيس الشركة

- تأسست الشركة القابضة للكيماويات عام 1991.

- تقوم الشركة باستثمار أموالها في مجلات متعددة تتمثل في الأسمدة الأزوتية - الكيماويات الأساسية - الأصباغ - صناعة الأحذية - الورق والكرتون - الدخان والسجائر - الاسمنت والجبس - فيرومنجنيز - ملح - منتجات تعدينية - اليايات - إطارات السيارات - منتجات الكاوتشوك - المواسير والمنتجات لأسمنتية - الجرارات الزراعية.

- كما تركز الشركة القابضة للكيماويات على توفير منتجات خضراء تنافسية من أجل تحقيق عوائد مستدامة.

- وتعتبر من المساهمين بشكل مستدام في نمو اقتصاد وطني.

أرباح وصادرات الشركة القابضة للكيماويات

- وصلت أرباح الشركة القابضة للكيماويات خلال عام 2023 إلى 136.74 مليون جنيه.

- كما ارتفعت صادرات صادرات الشركة إلى 5.6 مليار جنيه.

- فيما يصل عدد العاملين بالشركة إلى 24 ألف عامل.