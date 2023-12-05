تعيينات جديدة في الشركة القابضة للكهرباء.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الفنية للعمل بشركات الإنتاج والتوزيع، وهي كالتالي:

الوظيفة: فني كهرباء قوي

الخبرات:

- «التشغيل والتحكم - الصيانة - تنفيذ المشروعات الكهربية - المساحة - المعامل الكيميائية».

المؤهلات

- أن يكون حاصلا على دبلوم فني صناعي 3 سنوات أو 5 سنوات أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المعتمدة.

- ألا تقل الدرجة الحاصل عليها المتقدم عن جيد أو 65% من الدرجة الكلية.

- يٌفضل إجادة اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي ويفضل الحاصلون على دورات تدريبية في مجال العمل.

الوظيفة: فني ميكانيكا قوي

الخبرات

- التشغيل والتحكم - الصيانة - تنفيذ المشروعات الكهربية - الأعمال المدنية - المعامل الكيميائية

المؤهلات

- أن يكون حاصلا على دبلوم فني صناعي 3 سنوات أو 5 سنوات أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المعتمدة.

- ألا تقل الدرجة الحاصل عليها المتقدم عن جيد أو 65% من الدرجة الكلية.

- يُفضل إجادة اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي ويُفضل الحاصلون على دورات تدريبية.

الوظيفة: فني أجهزة وتحكم الخبرات

- التشغيل والتحكم / الصيانة / تنفيذ المشروعات الكهربية / المساحة/ المعامل الكيميائية.

المؤهلات

- أن يكون حاصلا على دبلوم فني صناعي 3 سنوات أو 5 سنوات أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المُعتمدة.

- ألا تقل الدرجة الحاصل عليها المتقدم عن جيد أو 65% من الدرجة الكلية.

- يٌفضل إجادة اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي، ويٌفضل الحاصلون على دورات تدريبية في مجال العمل.

الوظيفة: فني - تبريد وتكييف

الخبرات :

- التشغيل والتحكم - الصيانة - تنفيذ المشروعات الكهربية - المساحة - المعامل الكيميائية

المؤهلات

- أن يكون حاصلا على دبلوم فني صناعي 3 سنوات أو خمس سنوات أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المُعتمدة.

- ألا تقل الدرجة الحاصل عليها المتقدم عن جيد أو 65% من الدرجة الكلية.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي، ويفضل الحاصلون على دورات تدريبية في مجال العمل.

موعد الانتهاء من تقديم طلبات وظائف الكهرباء 2023

وأكدت الشركة القابضة للكهرباء أنه يتم الانتهاء من تلقي طلبات الراغبين لشغل الوظائف الفنية يوم الخميس الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري 2023