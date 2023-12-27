16 معلومة عن المستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية المزمع إنشائه في الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، خلال الساعات الماضية، وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية، وهو ثالث مخزن في المرحلة الأولى بعد محافظتي السويس والأقصر، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية طوال العام.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أبرز 16 معلومة عن المستودع الاستراتيجي للسلع الأساسية بمحافظة الفيوم:

ما المقصود بالمخزون الاستراتيجي للغذاء؟

ويقصد بالمخزون الاستراتيجي للغذاء، الاحتفاظ ببعض السلع الاستراتيجية والأساسية، لفترة معينة تحددها الحكومة، لتغطية كافة احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك تجنبًا لنفادها، أو لاستخدامها خلال أي ظروف طارئة.

ما هي السلع الاستراتيجية في مصر؟

وتتضمن قائمة السلع الاستراتيجية في مصر، الأرز، والقمح، والزيت، والسكر، والذرة، واللحوم والدواجن المجمدة، وغيرها من السلع.

16 معلومة عن مخزن السلع الاستراتيجية بالفيوم

وفيما يخص أبرز 16 معلومة عن مخزن السلع الاستراتيجية المزمع إنشاؤه في حي الزهور بمدينة دمو فإنّه يأتي كالآتي:

- يعد أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي.

- يهدف إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية طوال العام.

- يعد أكبر مشروع قومي ويجرى إنشائه في مصر لأول مرة.

- ثالث مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية.

- مزمع إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة باستثمار يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

- يُساهم في زيادة الاحتياطي من مخزون السلع الأساسية.

- يُساهم في زيادة تصنيف مصر ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

- يخدم 4 محافظات في شمال الصعيد بدءًا من الفيوم وحتى أسيوط.

- يخدم المستودع البورصة المصرية للسلع.

- يؤمن الاحتياطي الاستراتيجي لنحو 30 سلعة تموينية وأساسية.

- من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاؤه في فترة من 18 وحتى 24 شهرًا.

- يُساهم في تقليل نسبة الهالك والفاقد من السلع تامة الصنع، فضلًا عن تقليل حلقات التداول.

- يُسهم في الحفاظ على سلامة وجودة المخزون السلعي ورفع كفاءته.

- يمكن الدولة من مراجعة ومتابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني بين كافة المستودعات.

- يسهل عملية التخطيط المستقبلي للاحتفاظ بالسلع الغذائية والأساسية بشكل آمن، مع سهولة التداول الداخلي للمواد الغذائية.

- وقع الاختيار على محافظة الفيوم لإنشاء المستودع الاستراتيجي بعد دراسة معدلات الاستهلاك بها، ومتوسط الإنفاق لكل سلعة.