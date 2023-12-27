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الحكومة توافق على استكمال مشروع تطوير وترميم ورفع كفاءة قصر سميحة كامل

كتب:

أسماء زايد
02:34 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن مجلس الوزراء موافقته لوزارة الثقافة على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لاستكمال مشروع تطوير وترميم ورفع كفاءة قصر سميحة كامل الذي تشغله مكتبة القاهرة الكبرى.

كما وافق مجلس الوزراء، للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، على التعاقد مع الهيئتين القومية للإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، لتدبير بعض احتياجات الثروة المعدنية.

ووافق مجلس الوزراء لمحافظة الجيزة، على التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل المبنى السابق لوزارة الشباب والرياضة المُزمع نقل مقر المحافظة إليه وإعداده للإشغال.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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