الدولار يتراجع عالميا لأدنى مستوياته في 5 أشهر مع توقعات بخفض الفائدة

استقر مؤشر الدولار حول 101.6 نقطة في تعاملات محدودة خلال عطلة اليوم «عيد الشكر»، الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوياته في 5 أشهر، إذ عززت علامات أخرى على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» سيبدأ خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة، يوم الجمعة أنَّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفض إلى 3.2% في نوفمبر من 3.4% في أكتوبر، وجاء أقل من التوقعات البالغة 3.3%، بالإضافة إلى ذلك، أشارت أرقام يوم الخميس إلى نمو اقتصادي أمريكي أضعف من المتوقع في الربع الثالث وزيادة طفيفة في مطالبات إعانة البطالة في الفترة الأخيرة.

مؤشر الدولار اليوم

وتمّ تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وهو معرض لخطر الانخفاض أكثر مقابل الين، إذ قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إنّ احتمال تحقيق هدف التضخم البالغ 2% يرتفع تدريجياً.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0738 أو 0.07% إلى 101.6352 نقطة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر من 101.7090 نقطة في جلسة التداول السابقة، ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 101.78 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات «Trading Economics»، على أن يتمّ تداوله عند 102.03 نقطة خلال 12 شهرًا.