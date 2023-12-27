هل يمكن تبديل حصة العيش في بطاقة التموين بسلع أخرى؟ «التموين» توضح

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية التنازل عن حصة العيش البلدي، المقررة للأسرة صاحبة البطاقة التموينية، مقابل الحصول على سلع تموينية مدعمة أخرى من منفذ البقال، مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق وغيرها من قائمة السلع التموينية التي تضخها وزارة التموين للمواطنين المستحقين للدعم.

التنازل عن حصة العيش على بطاقة التموين

أشارت المصادر، إلى أن ترك حصة العيش على بطاقة التموين متاح لأي أسرة لديها البطاقة، ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، التي يجري من خلالها صرف السلع التموينية المدعمة بمبلغ الدعم المتبقي على البطاقة والناتج عن ترك حصة العيش دون صرفها، كالتالي:

- إضافة 10 قروش على بطاقة التموين عن كل رغيف عيش لا يجري صرفه طوال الشهر.

- يجب على الأسرة صاحبة البطاقة صرف حصة واحدة على الأقل بأي عدد من أرغفة العيش في بداية الشهر، من أجل احتساب فارق نقاط الخبز طوال الشهر، إذ يجب استخدام البطاقة في ماكينة صرف الخبز مرة واحدة على الأقل، ليبدأ بعدها احتساب النقاط.

- صرف السلع التموينية يكون بقيمة المبلغ المتوفر على البطاقة التموينية وهو 10 قروش عن كل رغيف متروك.