قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر.. مشاهدة مجانية

أيام قليلة ويجدد ملعب «محمد بن زايد» استضافته لمباريات كأس السوبر المصري، وذلك عندما يفتح أبوابه لاستقبال نهائي المسابقة المحلية التي تقام في الإمارات، وتجمع الأهلي بنظيره فيوتشر، إذ تنتظر جماهير المارد الأحمر مواصلة الانتصارات وتحقيق الإنجازات بعد برونزية كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في كأس السوبر المصري

قنوات أبوظبي حصلت على حق إذاعة مباريات كأس السوبر المصري المقام على الأراضي الإماراتية، خلال الفترة بين 25 وحتى 28 من شهر ديسمبر الجاري، إذ نقلت بالفعل مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز وفيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن تنقل المباراة النهائية بين المارد الأحمر وفيوتشر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

كما تنقل أيضًا مباراة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وفيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري، التي تقام يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري، ويسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق البطولة الأولى هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، بينما ودع بطولة الدوري الأفريقي أيضًا.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر:

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

ووصل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، من خلال الانتصار على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بهدف نظيف من توقيع إمام عاشور، وضعه في الدقائق القاتلة من عمر المباراة، فيما تخطى فيوتشر عقبة بيراميدز، في الدور ذاته، بركلات الترجيح ولكن بشق الأنفس بعد تسديد عدد استثنائي من ضربات الجزاء، ليضرب الأهلي وفيوتشر موعدًا في النهائي يوم 28 من الشهر الجاري، في السابعة مساء.