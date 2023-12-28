حفلات الكريسماس تنعش الإشغالات.. كيف استعدت فنادق مصر لاستقبال السائحين؟

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالكريسماس، حيث تستقبل الفنادق آلاف السائحين للاحتفال به، نظرا لطبيعة مصر الخلابة، لاسيما المدن الساحلية والسياحية، التي شهدت زيادة في نسب الإشغالات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري.

استعدادات الفنادق لحفلات الكريسماس

أحمد الغباشي، الخبير السياحي، أكد لـ«الوطن»، أن حفلات الكريسماس انعشت نسبة الإشغالات خلال الفترة الحالية لما تتمتع به المدن المصرية بالجو الدافئ مع وجود الأمن والأمان: «كل الفنادق بتحاول إظهار أجمل الصور من خلال عمل حفلات جاذبة، وده اللي خلى الفنادق تقريبا مكتملة العدد».

الخبير السياحي، أوضح أيضا أن إشغالات الفنادق بالمناطق السياحية سجلت نموا كبيرا خلال الفترة الحالية، من بينها فنادق مدينة السلام شرم الشيخ، وكذلك الغردقة، فضلا عن الفنادق العائمة بأسوان والأقصر: «السياح بيحبوا مصر وبخاصة المدن السياحية والساحلية، علشان كدة هنلاقي في نمو كبير في نسب الإشغالات».

فنادق مصر تتزين لاستقبال السائحين

داخل القاهرة، تزينت الفنادق لاستقبال السائحين الراغبين في قضاء عطلة الكريسماس، حيث أعد أصحابها خططا للاحتفال تتضمن إقامة حفلات فضلا عن تزين الغرف، وفق مصدر بوزارة السياحة، فّضل عدم ذكر اسمه: «الحجوزات في فنادق القاهرة والجيزة كاملة العدد وفي ارتفاع كبير في نسب الإشغالات بباقي المدن».

مستويات الإشغالات بالفنادق العائمة بالأقصر وأسوان وكذلك فنادق مرسى علم، ارتفعت بشكل كبير، وفق «الغباشي»، حيث وصلت نسب الإشغالات لأكثر من 90%: «الفنادق نسبة الإشغالات فيها مرتفعة، ودا راجع لللتنوع في برامج الاحتفالات وكذلك طبيعة البلد وكمان السياح بيحسوا بالدفء والأمان عندنا».

شرم الشيخ قٍبلة أثرياء العالم

طبيعة شرم الشيخ والغردقة الساحرة، جعلت منهما قٍبلة لأثرياء العالم، وبخاصة بعد قرار وزارة السياحة ببدء استقبال حفلات زفاف الأجانب، وفق «الغباشي»: «الأيام المقبلة ستشهد تدفقات للسياح من الدول الأوروبية، وكمان قرار وزارة السياحة باستقبال حفلات زفاف الأجانب هيرفع نسب الإشغالات أكتر».

مدينة مرسى علم الخلابة، تشهد تدفقات للسياح من دول أوروبا كأملانيا وبريطانيا، وفق الخبير السياحي: «مرسى علم ليها سحر خاص والأجانب بيحبوها، وعموما في الشتاء مصر بتكون قٍبلة للأجانب، ودا بيرفع نسبة الإشغالات مقارنة بالعام الماضي، ونأمل أن ينتهي العام بزيادة أعداد السائحين». تزيين واجهات الفنادق، وإعداد برامج متنوعة تناسب طبيعة كل مدينة وفئة السائحين المتجهين إليها، كان أبرز استعدادات فنادق مصر، وفق «الغباشي»: «الفنادق بتطور من برامجها وحفلاتها بتكون متنوعة، ودا أحد أهم عوامل جذب السياح، فضلا عن الطبيعة».

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