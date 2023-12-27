«الكريسماس في شرم الشيخ».. بابا نويل يركب الجمل ويوزع الهدايا على الأطفال

ألوان الاحتفال بأعياد الكريسماس متنوعة ولم تنتهِ من حيث تعدد المظاهر لإسعاد السياح، ونظرا لطبيعة مدينة شرم الشيخ الجبلية تصدر المشهد الاحتفالي الجِمال التي استعانت بها الفنادق والمنتجعات السياحية، ليقوم «بابا نويل» بالتجول بها ليوزع الهدايا على الأطفال النزلاء بالفنادق وحرص السياح من مختلف جنسياتهم أن يلتقطوا معه الصور التذكارية، ما أدخل السرور على الأطفال.

تنوع مظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس بمدينة شرم الشيخ

وقال ماجد توفيق، مدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ إن «فعاليات احتفالات الكريسماس بالمدينة ممتدة لحفل رأس السنة، وتقام يوميا بصور مختلفة، حيث إن قديما كانت الاحتفالات تقام على مدار اليومين الكريسماس وحفل رأس السنة، وهذا المعتاد ولكن هذا العام اختلف فالفنادق تقيم الحفلات والأنشطة الترفيهية على المدار اليومي سواء داخل الفنادق أو على شواطئ البحر بتجديد في مظاهر الأنشطة».

الاهتمام بالأطفال الذين تصدروا المشهد الاحتفالي هذا العام

وأضاف ماجد: «نقوم بكل ما هو يسعد النزيل وخاصة الأطفال الذين يلقون اهتماما كبيرا سواء داخل مناطق الألعاب الخاصة بهم أو على الشواطئ ونحرص على مدار اليوم أن نشرك الأطفال بالحفلات والمسابقات والأنشطة التي تقام على شاطئ البحر أو الحفلات الترفيهية التي تقام على هامش العشاء بالمطاعم».

وقالت كاترينا جاكوب، وهي بريطانية الجنسية وتبلغ من العمر 25 عاما: «ذهبت مع والدتي لزيارة دول كثيرة ولكن شرم الشيخ لها طابع خاص وغير موجود بأي مكان آخر من أجوائها الدافئة ومناظرها الرائعة وعاداتها تقاليدها التي يتمسك به أهلها ومنها تمسكهم بتربية الجمال واستخدامها في إسعاد السياح فأحببت فكرة الاحتفال بالجمال داخل المنتجع».