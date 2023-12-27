رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بتعيين رؤوساء أقسام جدد

أعلنت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، صدور قرارات جديدة بتعين رؤوساء أقسام جدد لقسمي طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسلية والعقم وقسم جراحة القلب والصدر.

أمراض الذكورة والتناسلية

وأصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، قرارا بتعيين الدكتور علي محمد عبد الرحمن مهران، الأستاذ بقسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسلية والعقم، بكلية الطب بالجامعة؛ رئيساً لمجلس القسم.

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط قرارا آخر بتعيين الدكتور محمد أحمد خليل سلامة الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة، رئيساً لمجلس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بجهود كوادر الأقسام المتميزة، التي تحرص علي تبنّي كل ما هو جديد في هذا المجال، والارتقاء بالمستوي الأكاديمي؛ لكافة أفراد منظومته الصحية، إلي جانب تعاونه المثمر مع مختلف الأقسام الطبية الأخري، ودوره المتميز فى خدمة المرضى، ورعايتهم صحياً علي نحو أمثل.

وهنأ رئيس الجامعة، الأطباء الجدد معرباً عن أمنياته بالتوفيق والسداد في تأدية مهامه الجديدة، وتحقيق ما يتطلع إليه القسم من تقدم علمي وبحثي متلاحق.