تحرير 41 محضرا وضبط لحوم منتهية الصلاحية في بني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد في محافظة بني سويف، على تنفيذ حملة تموينية مفاجئة على المنشأت الغذائية بدائرة مركز ومدينة ناصر، اليوم الثلاثاء، في إطار ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.

ضبط لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

وتمكنت الحملة التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من ضبط والتحفظ على 1.1 طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية، و150كجم لحوم مجمدة متنوعة منتهية الصلاحية، و300 كيلو لحوم غير معلوم مصدرها، وتنفيذ قرار الغلق الإداري لأحد المعامل الطبية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.

تحرير 22 محضرا لعدم الإعلان عن الاسعار

وتمكنت الحملة من تحرير 41 محضرًا، شملت 22محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و8 محاضر لمسئولين عن محال تجارية لعرض وبيع كميات من المواد الغذائية بدون بيانات تدل على مصدرها، و3 محاضر لمخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.

متابعة توافر السلع الغذائية للمستهلكين

كما تابع السكرتير العام المساعد توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين، والتي يتم تخفيضها ضمن مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية وخاصة السكر والزيت والأرز، وذلك بعدد من المولات والسلاسل التجارية المشاركة والداعمة للمبادرة بدائرة المركز.

شارك في الحملة: القانوني علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والمحاسب أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور سامي الدهشوري مديرية الطب البيطري، ومسؤولو التموين والصحة والوحدة المحلية بناصر، وأعضاء اللجنة.