جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي في بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024، التي تنطلق الأربعاء 10 يناير 2024

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الأول الإعدادي رسمي/ خاص «عربي ــ لغات» ــ رياضي، في الفترة من الأربعاء 10 يناير 2024 وحتى الإثنين 15 يناير 2024، كالتالي:

الأربعاء 10 يناير 2024: اللغة العربية

الخميس 11 يناير 2024: اللغة الأجنبية

السبت 13 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الأحد 14 يناير 2024: الهندسة

الاثنين 15 يناير 2024: العلوم

الاثنين 15 يناير 2024: الجبر والإحصاء

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الثاني الإعدادي رسمي/ خاص «عربي ــ لغات» ــ رياضي، في الفترة من الأربعاء 10 يناير 2024 وحتى الإثنين 15 يناير 2024، كالتالي:

الأربعاء 10 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الخميس 11 يناير 2024: الهندسة

السبت 13 يناير 2024: اللغة العربية والخط والإملاء

الأحد 14 يناير 2024: اللغة الأجنبية

الإثنين 15يناير 2024: الجبر والإحصاء

الإثنين 15يناير 2024: العلوم

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الثالث الإعدادي رسمي/ خاص «عربي ــ لغات» ــ رياضي، في الفترة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الاربعاء 24 يناير 2024، كالتالي:

الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط العربي الإملاء

الأربعاء 17 يناير 2024: التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

الخميس 18 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الخميس 18 يناير 2024: الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024: اللغة الأجنبية

الإثنين 22 يناير 2024: الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024: التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024: الجبر والإحصاء

الثلاثاء 23 يناير 2024: التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024: العلوم.