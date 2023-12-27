جامعة أسيوط تبحث آليات إنشاء وادي العلوم والتكنولوجيا.. اعرف التفاصيل

عقدت جامعة أسيوط اجتماعا تحضيريا لإنشاء وادي العلوم والتكنولوجيا، من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات ومنسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور إبرام جمال مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، و فراج سرحان مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص، ودعاء محمد سيد مدير إداري بوحدة ضمان الجودة بكلية الحاسبات والمعلومات، وشيماء محمد أحمد بإدارة المشروعات البحثية بالجامعة.

مسيرة التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة، وذلك وفقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة النابعة من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ودراسة سُبل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراعات للباحثين والخريجين والطلاب، مشيراً إلى أن إنشاء وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط في ضوء سياسية الملكية الفكرية سيمثل إنطلاقة قوية للبحث العلمي دولياً ومحليا، وأيضاً نقلة حضارية مستدامة بالإقليم، ورؤية مصر 2030 .

تعزيز الابتكار التكنولوجي

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن سياسية الملكية الفكرية لوادي العلوم والتكنولوجيا؛ تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى التوازن بين الحقوق والواجبات والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة، وضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، نظرًا لما يمثله من دور محوري في خدمة التنمية الصناعية والاقتصادية، والربط بينهما بهدف تحويل مخرجاته إلى منتجات صناعية في مختلف القطاعات الصناعية التطبيقية، وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال تطوير منظومة القوانين الخاصة بالبحث العلمي لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحفظ حقوق الملكية الفكرية لكافة منتسبي جامعة أسيوط.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن حيدر، أن الاجتماع تضمن استكمال أهداف ورؤية ورسالة وادي العلوم والتكنولوجيا من خلال سياسة الملكية الفكرية بجامعة أسيوط، وإحاطة الجامعة بإطار من المستثمرين والشركات لربطها بسوق العمل والإرتقاء بمستوى منتسبي الجامعة الذين لديهم أفكار مبتكرة للأبحاث العلمية لخلق تكامل بين جهات الجامعة المختلفة.