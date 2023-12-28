تنظيم حفل لذوي الهمم تحت رعاية وزارة الرياضة بالدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنظيم احتفالا، أمس، داخل نادي نبروة الرياضي من أجل ذوي الهمم، والاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

اليوم العالمي لذوي الهمم بالدقهلية

وأشارت في بيان إلى أنه جرى تنظيم الحفل من قبل إدارة شباب نبروة بمحافظة الدقهلية، وبالأخص مكتب قادرون باختلاف، احتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم والقدرات الخاصة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم آيات من القرآن الكريم، واستكملت باقي الفقرات لتكريم ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأكّدت الدكتورة منى عثمان، أن أبناء مصر من ذوي الهمم، في قلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات والتغلب عليها.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنَّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يحرص بشكل دائم على التواصل المباشر مع ذوي الهمم، والذين يحققون إنجازات فريدة في مختلف الألعاب الرياضية، والمجالات العلمية، والفنية، والأدبية وغيرها.

وأكّدت أنَّ الدولة المصرية تمكنت من خلال مبادرة حياة كريمة لذوى الإعاقة، من تطوير الخدمات المقدمة لهم في القرى والريف، والتي كانت من بين التحديات التي واجهتا الدولة.