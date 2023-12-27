شبكات الطوارئ تحذر من طقس الغد: أمطار تضرب هذه المحافظات

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في المحافظات المختلفة من طقس غير مستقر خلال الساعات القليلة المقبلة، وأمطار تضرب بعض المحافظات، خاصة محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر.

«طوارئ القناة»: سقوط أمطار على المحافظات

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إن طقس الساعات المقبلة مائل للبرودة نهاراً بارد ليلاً على مدن القناة وسيناء، وتكون فيه درجات الحرارة المتوقعة للعظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة.

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، أنه من المتوقع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، بحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، إلى جانب تكون غطاء سحابي على المدن مما يزيد الإحساس بالبرودة.

طوارئ في الإسكندرية

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقرة التي بدأت قبل يومين، لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لمواجهة الأمطار.

وقال بيان رسمي، إن محافظ الإسكندرية وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار والتنسيق مع القطاعات الخدمية كشركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.

تحذيرات من أمطار رعدية في البحيرة

وحذرت محافظة البحيرة من سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع نشاط لحركة الرياح، وتكون السحب في سماء المحافظة والمدن والمراكز التابعة لها وانخفاض درجات الحرارة.

وقال بيان لصفحة محافظة البحيرة إن أمطارا غزيرة ورعدية وعلى فترات متقطعة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، وتنتشر في أماكن مختلفة من أرجاء المحافظة وسط رفع حالة الطوارئ.

«الأرصاد»: خلايا رعدية تؤثر على المحافظات

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، فإن الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على سواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، فيما أشارت صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والدلتا وجنوب القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب خرائط الأرصاد الجوية، فإن الأمطار تضرب مدن مرسى مطروح والإسكندرية وبلطيم وكفر الشيخ وبورسعيد والمحلة والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء واجزاء من مدينة القاهرة، فيما تنخفض حدتها في الغربية والمنوفية والفيوم وجنوب سيناء.