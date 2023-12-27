«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. أمطار رعدية تضرب 10 محافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تقلبات جوية في حالة الطقس، غدًا الخميس، مشيرة إلى سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، خلال الساعات المقبلة.

أشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، ومحافظة شمال سيناء.

أمطار رعدية

ألمحت «الأرصاد» إلى استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مطروح، والغربية، والمنوفية، الفيوم، القاهرة، الجيزة، والقليوبية، مشيرة إلى أنها قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة الجديدة.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في جنوب سيناء، تكون خفيفة في الزعفرانة، رأس غارب، القصير، بني سويف، المنيا.

درجات الحرارة غدًا

- القاهرة الكبرى 20 عظمى 13 صغرى.

2- السواحل الشمالية الشرقية 20 عظمى 15 صغرى.

3- السواحل الشمالية الغربية 21 عظمى 15 صغرى.

4- شمال الصعيد 21 عظمى 12 صغرى.

5- جنوب الصعيد 23 عظمى 13 صغرى.