إكرام بدر الدين: خطورة الموقف في البحر الأحمر تغير نظرة المجتمع الدولي لغزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لقاءً مهماً، ينظر إليه في ضوء اعتبارات كثيرة، آخرها تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، التي تؤثر على الأمن القومي للبلدين، وتمتد تأثيراتها للمجتمع الدولي.

«بدر الدين»: نشاط كبير للدبلوماسية الرئاسية خلال الفترة الماضية

وأضاف «بدر الدين»، في مداخلته على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرئاسية نشطة للغاية خلال الفترة الماضية، وفي ظل هذه الدبلوماسية سعى القائدان لتنسيق المواقف بينهما.

تطورات البحر الأحمر بمثابة تداعيات للعدوان الإسرائيلي على غزة

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنَّ التطورات التي حدثت في البحر الأحمر هي من تداعيات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وبالتالي يجب علاج السبب الأساسي قبل العرض، وقد عملت الولايات المتحدة على حشد الدول لتأمين البحر الأحمر.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي إذا شعر بخطورة الموقف في البحر الأحمر ستتغير نظرته لما يحدث في غزة، وقد يتحرك لنزع فتيل الأزمة بعد إدراكه أن كل هذه التداعيات نتيجة للعدوان على غزة.