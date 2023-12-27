جامعة القاهرة: اعتماد 130 لائحة مالية وإدارية لمراكز الجامعة الخاصة

احتفلت جامعة القاهرة اليوم، بتكريم 60 عالمًا وباحثًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تقديرًا لجهودهم المخلصة في خدمة العلم والمجتمع، في إطار احتفالات الجامعة بعيد العلم الـ18.

وخلال الاحتفال، ألقى الدكتور محمد سامي، نائب رئيس الجامعة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، كلمة أكد فيها أن الاحتفال بيوم العلم هو احتفال بتاريخ طويل حافل بالعطاء، مليء بالإنجازات التي ساهمت في استشراق العلم في مصر والعالم أجمع.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة تسير على نهج استراتيجية وزارة التعليم العالي في جهود تنمية المجتمع، حيث تم إطلاق 42 قافلة تنموية مع حياة كريمة والتحالف الوطني، بالإضافة إلى اعتماد اللوائح المالية الإدارية لأكثر من 130 لائحة لمراكز الجامعة من وزارة المالية، والمشاركة في المشروعات القومية، والتعاون مع محافظات الجيزة ومطروح والبحر الأحمر.

وأكد سامي أن تكريم 60 عالمًا وباحثًا في جامعة القاهرة يعكس تفوق الجامعة وريادتها، مشيرًا إلى أن هؤلاء العلماء والباحثين قدموا إسهامات جليلة في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وساهموا في رفعة اسم مصر في المحافل العلمية الدولية.

وفي ختام كلمته، وجه سامي الشكر للحضور على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في احتفالية عيد العلم الـ18 بجامعة القاهرة.