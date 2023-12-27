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انطلاق فاعليات اليوم الرابع من أسبوع «حياة كريمة» الثقافي في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:49 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية

شارك  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فرحتهم باليوم الرابع من فاعليات «أسبوع حياة كريمة الثقافي»، بقرية كتامة بمركز بسيون، إحدى مراكز المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد محافظ الغربية، أنّ أسبوع حياة كريمة الثقافي، يعد بادرة هي الأولى من نوعها، لدعم أطفال وشباب وفتيات قرى ونجوع حياة كريمة، إذ يضم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة، لدعم الدور الثقافي بقرى حياة كريمة، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

المشروعات الخدمية 

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، تحرص على بناء الإنسان المصري، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أنّ أهم سمات الجمهورية الجديدة، تكمن في إصرار الدولة المصرية على إحداث حالة من الحراك الثقافي بأرجائها كافة، وتعظيم دور الثقافة في تشكيل الوعي الشعبي بتحدياتنا الراهنة.

وتفقد المحافظ، العديد من الأنشطة المتنوعة التي تُقام في اليوم الرابع بمدرسة ضياء الدين العطف الابتدائية بكتامة، إذ أُقيمت 6 ورش فنية، ضمت التدريب على كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية، ومن بينها، صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، والخرز، والطباعة على القماش والرسم على وجوه الأطفال، وفقرة ترفيهية لرسم علم مصر على وجوه الصغار.

معرض كتب الثقافة 

وتابع المحافظ، فاعليات معرض كتب وإصدارات قصور الثقافة، متحدثًا مع الطلاب عن أهمية القراءة، التي تُعد درعًا يحمي عقول الشباب، ويحرر الإنسان من قيود الجهل والانقياد للأفكار الهدامة.

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