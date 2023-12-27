يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-12-2023 في البنوك المصرية هدوءا ملحوظا مستمرا في جميع البنوك منذ ختام تعاملات، أمس الثلاثاء، كما أنَّ هناك توقعات بثبات كل أسعار العملات حتي نهاية عام 2023، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أنَّ سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-12-2023 في البنوك المصرية يسجل 30.93 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك القاهرة يسجل 30.85 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.