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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
07:49 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
سعر الدولار في ختام التعاملات

سعر الدولار في ختام التعاملات

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 مع بداية التعاملات الصباحية، وسجل أعلى سعر شراءً 30.90 جنيه أما سعر الأقل بيعاً 30.85 جنيه. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك مصر وصل إلى 30.85 جنيه بيعاً و 30.75 جنيه شراءً. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- كما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 30.85 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعاً.

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بقلم مريم حنفي