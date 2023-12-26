أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 مع بداية التعاملات الصباحية، وسجل أعلى سعر شراءً 30.90 جنيه أما سعر الأقل بيعاً 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك مصر وصل إلى 30.85 جنيه بيعاً و 30.75 جنيه شراءً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- كما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 30.85 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعاً.