سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية
كتب:
مريم حنفي
07:49 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
سعر الدولار في ختام التعاملات
أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 مع بداية التعاملات الصباحية، وسجل أعلى سعر شراءً 30.90 جنيه أما سعر الأقل بيعاً 30.85 جنيه.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- سجل سعر الدولار مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك مصر وصل إلى 30.85 جنيه بيعاً و 30.75 جنيه شراءً.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
- وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
- كما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 30.85 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعاً.