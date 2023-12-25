شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 25-12-2023، في البنوك، مع بداية التعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا، إذ جاء سعر الشراء الأقل في البنوك 30.75 جنيه والأعلى 30.90 جنيه، وأقل سعر للبيع 30.85 جنيه، والأعلى 30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين 25-12-2023 في البنوك، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.